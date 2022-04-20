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Синоптик рассказал о погоде в столичном регионе во второй половине недели

Синоптик Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе на текущей неделе
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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в среду, 20 апреля, какая погода ожидается в оставшиеся дни на этой неделе в Москве и Подмосковье.

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Он отметил, что ожидаются колебания температуры. «Завтра, может быть, дождь подтянет фронтальную зону с юга. Циклон, который идет на Украину, подтянет эту фронтальную зону на Москву», — сообщил специалист в беседе с RT.

По словам Шувалова, в четверг в столичном регионе прогнозируется умеренный дождь, при этом температура примет значения +8...+9 градусов.

«В воскресный пасхальный день температура может быть до +15...+16 °С... До конца месяца, скорее всего, будет держаться такая погода с небольшими колебаниями», — добавил он.

Синоптик отметил, что в ближайшие недели ночью сохранятся положительные температуры, дневные температуры будут достигать +11...+14 градусов. Также он посоветовал автомобилистам начать замену зимней резины на летнюю.

Ранее в этот день сообщалось, что вторник, 19 апреля, стал самым теплым днем в Москве с начала 2022 года. Температура воздуха в столице на главной метеостанции города на ВДНХ в 16:00 достигла отметки в +14,1 градуса, пишет РИАМО.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве и области в среду, 20 апреля. Так, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Днем в Москве температура воздуха составит +13…+15 градусов, ночью столбики термометров покажут +5…+7 градусов. В Подмосковье в дневные часы будет 10–15 градусов тепла, в ночное время похолодает до 2 градусов выше нуля.

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