Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Похолодание и повышение атмосферного давления ожидается в столичном регионе на следующей неделе, сообщил 24 апреля замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

В воскресенье прогнозируется пасмурная погода, ветер юго-восточный.

«Температура сегодня +13...+15 °С, в ночь на понедельник +8...+10 °С, облачно, небольшой дождь. В понедельник облачно, небольшой дождь, +17...+19 °С», — рассказал Цыганков в беседе с RT.

Он отметил, что во вторник, 26 апреля, ожидается теплая года: температура воздуха составит +16...+19 градусов. Однако в следующие дни столбики термометров начнут опускаться.

«В следующие дни прохладнее будет. В ночь на среду +4...+9 °С, в среду +9...+14 °С. Ветер поменяется на северо-западный. В ночь на четверг — от -2 °С до +2 °С температура. В четверг днём +5...+10 °С», — сообщил специалист.

При этом начиная с ночи четверга в Москве начнет расти атмосферное давление.

По словам Цыганкова, в пятницу воздух прогреется до +8...+12 градусов, а в субботу температура составит +5...+10 градусов.

О резкой перемене погоды ранее в этот день жителей и гостей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в первые дни следующей недели будет типичная погода для конца мая, а к выходным значительно похолодает.