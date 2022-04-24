В Москве совершили акт вандализма в отношении фигуры бабушки с флагом СССР

В Москве совершили акт вандализма в отношении фигуры бабушки с флагом СССР

2022-04-24 09:24:23

2022-04-24 09:24:23

2022-04-24 09:24:23

2022-04-24 09:24:23

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