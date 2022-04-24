Эксперт рассказал о ситуации с запчастями при страховых случаях в РФ

Страховщики столкнулись с новой проблемой — поставки запчастей к иномаркам могут занять слишком много времени при страховом случае. Какие варианты уже предлагают в отрасли рассказал «Известиям» глава дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев 24 апреля.

«Самый первый посыл — это то что мы в период острого дефицита запасных частей приложим максимум усилий, чтобы обеспечить ремонт нашим клиентам. Это самое важное. Мы знаем, что часть наших коллег-конкурентов пользуется другим вариантом: можно выплатить страховое возмещение деньгами и забыть по клиента. Но мы считаем, это не наш способ действий», — отметил он.

По словам Княгиничева, компания обеспечивает дилерскую гарантию. Это существенно выгоднее, чем вариант починить авто «в гараже дяди Васи» без гарантии, так как некоторые запчасти ремонту не подлежат и их нужно только менять. Среди них, например, тормозная система, система рулевого управления, подвеска.

«Здесь вступают в действие вариант номер два. Мы как страховая компания тоже участвуем в организации альтернативных запчастей и на ряд моделей мы уже нашли новые каналы поставки запасных частей», — добавил эксперт.

Он предупредил, что этот процесс не быстрый, для некоторых моделей может потребоваться 3-4 месяца на доставку. В этом случае у автовладельца есть два варианта действий: ждать или получить страховое возмещение деньгами.

Подробнее о ситуации с запчастями в России смотрите в программе «Добров в эфире» 24 апреля в 23:00 на РЕН ТВ.

В начале апреля исследование показало, что почти 14% российских автомобилистов закупили впрок запасные части и расходные материалы для своих машин. С конца февраля интерес к покупке расходных материалов для автомобилей вырос в 2,5 раза, на моторные масла — в 3 раза. Большая часть автомобилистов, закупивших запчасти впрок, проживает в столице — 19%, а во всем Центральном федеральном округе их почти 22%.