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Около 14% российских автовладельцев купили запчасти впрок

Drom: 14% водителей в России купили запчасти впрок
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Порядка 14% российских автомобилистов закупили впрок запасные части и расходные материалы для своих машин. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного автопорталом Drom.ru в период с 8 по 11 апреля. Участие в нем приняло более 7 тыс. автовладельцев со всей России.

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Отмечается, что с конца февраля интерес к покупке расходных материалов для автомобилей вырос в 2,5 раза, а на моторные масла — в 3 раза. Большая часть автомобилистов, закупивших запчасти впрок, проживает в Москве — 19%, а во всем Центральном федеральном округе их почти 22%.

При этом треть опрошенных планировали сделать запасы запчастей и расходников, однако по финансовым причинам отложили покупки. Ничего не покупали впрок 18% автовладельцев из-за дороговизны, а 14% опрошенных ответили, что не располагают свободными деньгами на приобретение.

Больше половины россиян — 55% — наоборот, не стали покупать что-либо «про запас», так как не поддались панике.

Ранее, 14 апреля, сообщалось что около 70% россиян планируют оставить старую резину в летнем сезоне. Среди тех, кто планирует покупку новых шин в текущем году, 48% опрошенных рассматривают приобретение российского продукта. Европейские бренды шин интересуют 40% автовладельцев, китайскую резину готовы приобрести лишь 6% россиян. При этом почти 40% респондентов отметили, что цены на новую импортную резину сильно выросли.

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