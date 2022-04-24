Президент России Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя 24 апреля посетил президент России Владимир Путин. Торжественный молебен в честь праздника Воскресения Христова (Пасхи) совершал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Российский президент традиционно посещает службы во время главных церковных праздников. Путин появился в храме около полуночи, к моменту, когда глава Русской Православной Церкви произносит торжественный возглас «Христос воскресе!».

Во время службы президент преподнес патриарху Кириллу декоративное пасхальное яйцо — символ Воскресения Христова и торжества жизни.

Вместе с российским лидером торжественное богослужение посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Храм Христа Спасителя вмещает до 10 тыс. прихожан, в пасхальную ночь он был почти полностью заполнен.

Перед пасхальным богослужением патриарх Кирилл поздравил россиян с Воскресением Христовым и призвал участвовать в делах милосердия.

Поздним вечером субботы, 23 апреля, в Москву доставили частицу Благодатного огня из иерусалимского храма Гроба Господня. Из аэропорта лампада со святыней была доставлена в храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение.

Благодатный огонь сошел днем в Великую субботу. Делегация ФАП вылетела в субботу в Иерусалим. Перед передачей святыни патриарх Иерусалимский Феофил совместно с ФАП вознесли молитву о мире на Святой Земле и во всем мире, о прекращении раздоров, войн и кризисов.