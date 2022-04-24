Президент России Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 24 апреля, посетил пасхальную службу в Храме Христа Спасителя в Москве.

Российский лидер по традиции посещает все службы во время важных церковных праздников. Праздничный молебен в честь Воскресения Христова (Пасхи) провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Отмечается, что Путин приехал в храм примерно в полночь, когда патриарх говорит торжественный возглас «Христос воскресе» и люди поздравляют друг друга с наступившим торжеством.

Мероприятие вместе с российским лидером посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Оба политика были в строгих костюмах со свечами в руках.

Поздним вечером субботы, 23 апреля, в Москву доставили частицу Благодатного огня из иерусалимского храма Гроба Господня. Из аэропорта лампада со святыней была доставлена в храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение.

Перед пасхальным богослужением патриарх Кирилл поздравил россиян с Воскресением Христовым и призвал участвовать в делах милосердия.

Благодатный огонь сошел днем в Великую субботу. Делегация ФАП вылетела в субботу в Иерусалим. Перед передачей святыни патриарх Иерусалимский Феофил совместно с ФАП вознесли молитву о мире на Святой земле и во всем мире, о прекращении раздоров, войн и кризисов.

Благодатный огонь — святыня для верующих, которая символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Ежегодно свыше 10 столетий церемония освещения проходит в Кувуклии, часовне над Гробом Господним.