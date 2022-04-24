Прямой эфир
Мир
Джонсон обсудил с Зеленским новый этап военной помощи Киеву
Происшествия
Произошел пожар в пункте приема вторсырья в Омске
Мир
Зеленский назвал условие выхода Украины из переговоров с Россией
Экономика
В Германии нашли возможность облегчить последствия отказа от российского топлива
Общество
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Москву
Наука
Корабль «Прогресс МС-18» увел МКС от космического мусора
Спорт
«Урал» победил «Уфу» в матче РПЛ
Общество
В Реутове художники сделали стрит-арт с бабушкой со знаменем Победы
Мир
Турция закрыла небо для направляющихся в Сирию российских самолетов
Мир
Глава МИД Финляндии призвал вступить в НАТО как можно скорее
Общество
Вильфанд сообщил о благоприятной погоде в Москве в день Пасхи

«Желтые жилеты» устроили антиправительственный митинг в Париже

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Желтые жилеты» устроили протесты в Париже, сообщил канал RTBF. Во время выступлений манифестанты призывали сограждан игнорировать второй тур президентских выборов во Франции, о чем стало известно в субботу, 23 апреля.

Протестующие прошли по парижским улицам, скандируя лозунг «Ни [президент Франции Эммануэль] Макрон, ни [кандидат в президенты Франции Марин] Ле Пен!». Оба кандидата в президентской гонке вызываю у участников движения недовольство из-за текущей экономической ситуации, а также представления о том, что оба кандидата не выражают их интересы.

За словом шарман: на чем разошлись Макрон и Ле Пен перед финальной схваткой
Как прошедшие дебаты могут повлиять на исход второго тура президентских выборов во Франции

9 апреля сторонники «желтых жилетов» уже устраивали акции протеста во французской столице. на нем митингующие выступали против политики Макрона, приведшей к росту цен на большинство товаров и услуг.

Во Франции продолжают нарастать экономические проблемы на фоне антироссийских санкций, принятых странами Запада в связи с проводимой Россией спецоперацией по защите Донбасса. Серьезно растут цены на топливо, коммунальные услуги, продовольствие. Ситуация принимает настолько критический оборот, что на фоне усугубляющегося продовольственного кризиса Эммануэль Макрон заявил о возможном введении продуктовых чеков для поддержки малоимущих французов.

Западные страны начали вводить санкции против Москвы после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022