«Желтые жилеты» устроили антиправительственный митинг в Париже

«Желтые жилеты» устроили протесты в Париже, сообщил канал RTBF. Во время выступлений манифестанты призывали сограждан игнорировать второй тур президентских выборов во Франции, о чем стало известно в субботу, 23 апреля.

Протестующие прошли по парижским улицам, скандируя лозунг «Ни [президент Франции Эммануэль] Макрон, ни [кандидат в президенты Франции Марин] Ле Пен!». Оба кандидата в президентской гонке вызываю у участников движения недовольство из-за текущей экономической ситуации, а также представления о том, что оба кандидата не выражают их интересы.

9 апреля сторонники «желтых жилетов» уже устраивали акции протеста во французской столице. на нем митингующие выступали против политики Макрона, приведшей к росту цен на большинство товаров и услуг.

Во Франции продолжают нарастать экономические проблемы на фоне антироссийских санкций, принятых странами Запада в связи с проводимой Россией спецоперацией по защите Донбасса. Серьезно растут цены на топливо, коммунальные услуги, продовольствие. Ситуация принимает настолько критический оборот, что на фоне усугубляющегося продовольственного кризиса Эммануэль Макрон заявил о возможном введении продуктовых чеков для поддержки малоимущих французов.

Западные страны начали вводить санкции против Москвы после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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