В МВД сообщили о росте совершаемых иностранцами преступлений в России

В России выросло количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Это следует из статистики МВД России за первый квартал 2022 года по сравнению с показателями такого же периода прошлого года.

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 10,4 тыс. преступлений, что на 8,1% больше, чем за январь–март 2021 года, в том числе гражданами государств – участников СНГ — 8,4 тыс. преступлений (больше на 12,6%, чем в прошлом году)», — передает статистику ведомства ТАСС.

В России выросло количество преступлений и в отношении самих иностранцев. По информации ведомства, рост в первом квартале составил 6% — 3,9 тыс. преступлений.

17 апреля стало известно, что за январь и февраль текущего года МВД России выявило больше нарушений, чем годом ранее. Так, на 114% увеличилось число нарушений правил въезда в страну и режима пребывания. По данным МВД, за первые два месяца 2022 года в отношении иностранцев было составлено 55,7 тыс. административных протоколов. В прошлом году — 26 тыс.

Помимо этого, почти на 22% и 88% увеличилось количество фактов незаконной трудовой деятельности и несоблюдения установленных ограничений на осуществление деятельности среди иностранных граждан. За два месяца прошлого года эти показатели составили 5,5 тыс. и 692, а в январе-феврале этого года — 6,7 тыс. и 1,3 тыс.