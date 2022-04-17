В России число нарушений среди мигрантов выросло на 114%

За январь и февраля текущего года МВД России выявило больше нарушений, чем годом ранее. Об этом 17 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, на 114% увеличилось число нарушений правил въезда в страну и режима пребывания. По данным МВД, за первые два месяца 2022 года в отношении иностранцев было 55,7 тыс. административных протоколов. В прошлом году было составлено 26 тыс.

Помимо этого, почти на 22% и 88% увеличилось количество фактов незаконной трудовой деятельности и несоблюдения установленных ограничений на осуществление деятельности среди иностранных граждан. За два месяца прошлого года эти показатели составили 5,5 тыс. и 692, а в январе — феврале этого года — 6,7 тыс. и 1,3 тыс.

«Несмотря на сокращение интенсивности проверочных мероприятий, сведения об административной практике, поступившие из территориальных органов МВД России, свидетельствуют о повышении их результативности в части выявления нелегальных мигрантов и лиц, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации», — указано в сообщении, которое цитирует «Газета.Ru».

19 марта МВД сообщило, что почти 500 тыс. иностранных граждан снято с миграционного учета в России в прошлом году из-за фиктивных сведений. Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.2 УК РФ («Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ») и ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ»). В настоящее время МВД предлагает создать реестр лиц, организующих незаконную миграцию.