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ЕС согласовал новые правила по контролю за контентом интернет-компаний

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Крупным интернет-компаниям, таким как Google и Meta (признана в РФ экстремистской) придется усилить надзор за незаконным контентом на своих платформах, иначе они рискуют быть оштрафованными, согласно новым правилам Евросоюза. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщило агентство Reuters.

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В соответствии с новыми правилами, отмечает агентство, компании столкнутся со штрафами до 6% от их общего оборота за нарушение правил, в то время как повторные нарушения могут привести к запрету на ведение бизнеса в ЕС.

Новые правила запрещают целевую рекламу, направленную на детей или основанную на конфиденциальных данных, таких как религия, пол, раса и политические взгляды. Кроме того, будут запрещены практики, которые вводят людей в заблуждение, заставляя их предоставлять личные данные компаниям в Интернете.

По информации Reuters, с онлайн-платформ также будет взиматься ежегодная плата в размере до 0,05% от мировой годовой чистой прибыли для покрытия расходов на контроль за их соблюдением правил. Это может составлять от €20 млн до €30 млн в год.

Соглашение между странами ЕС было заключено после более чем 16 часов переговоров. Закон о цифровых услугах (DSA) является вторым элементом стратегии еврокомиссара по вопросам конкуренции и развития цифровой экономики Маргрет Вестагер по обузданию подразделений технологических гигантов США. Правила вступят в силу в 2024 году.

Ранее, 19 апреля, компания Meta подала апелляционную жалобу на решение суда о признании ее в России экстремистской организацией.

21 марта Тверской суд Москвы принял решение о немедленном запрете деятельности Meta на территории России в связи с экстремистской деятельностью компании. Как сообщил корреспондент «Известий» из зала суда, прокуратура просила запретить ее деятельность по реализации продуктов Facebook и Instagram, но не требовала запретить Facebook Messenger и мессенджер WhatsApp.

В тот же день Роскомнадзор обязал российские СМИ маркировать компанию Meta Platforms как запрещенную в РФ организацию. Также недопустима демонстрация логотипа организации Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей Facebook и Instagram. При этом в соответствии с пояснениями Генеральной прокуратуры ограничений на использование программных продуктов интернет-платформы как физическими, так и юридическими лицами, не принимающими участие в запрещенной законом деятельности, нет. Граждане не будут привлекаться к ответственности за использование Facebook и Instagram.

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