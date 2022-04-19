Meta обжаловала решение суда о признании ее экстремистской организацией

Американская компания Meta (запрещена в РФ) подала апелляционную жалобу на решение суда о признании ее экстремистской организацией. Об этом 19 апреля сообщили в судебной инстанции.

«В суд поступила апелляционная жалоба компании Meta Platforms Inc.», — цитирует сообщение суда «РИА Новости».

21 марта Тверской суд Москвы принял решение о немедленном запрете деятельности Meta на территории России в связи с экстремистской деятельностью компании. Как сообщил корреспондент «Известий» из зала суда, прокуратура просила запретить ее деятельность по реализации продуктов Facebook и Instagram, но не требовала запретить Facebook Messenger и мессенджер WhatsApp.

В тот же день Роскомнадзор обязал российские СМИ маркировать компанию Meta Platforms как запрещенную в РФ организацию. Также недопустима демонстрация логотипа организации Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей Facebook и Instagram.

При этом в соответствии с пояснениями Генеральной прокуратуры ограничений на использование программных продуктов Meta как физическими, так и юридическими лицами, не принимающими участие в запрещенной законом деятельности, нет. Граждане не будут привлекаться к ответственности за использование Facebook и Instagram.

На следующий день Роскомнадзор обязал СМИ маркировать Meta как запрещенную в РФ организацию.