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Минобороны: один член экипажа крейсера «Москва» погиб, 27 пропали

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Минобороны РФ сообщило в пятницу, 22 апреля, о гибели одного члена экипажа крейсера «Москва» и 27 пропавших без вести. Почти 400 моряков удалось эвакуировать.

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В военном ведомстве рассказали, что 13 апреля ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. Попытки потушить возгорание успехом не увенчались.

«В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — сообщили в ведомстве.

На крейсере «Москва» погиб старший мичман, который пытался потушить пожар, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Моряка похоронили в Севастополе.

В МО отметили, что результаты собеседования командования Черноморского флота (ЧФ) с членами экипажа крейсера показали желание большинства офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы продолжить службу на кораблях ЧФ.

Некоторые военнослужащие попросили о переводе в другие гарнизоны. Они продолжат службу на кораблях других флотов. Служащих по призыву после окончания срока службы уволят в запас, добавила «Газета.Ru».

13 апреля на флагмане Черноморского флота России — крейсере «Москва» — сдетонировал боезапас, в результате чего корабль получил серьезные повреждения. В тот же день в условиях штормового волнения корабль потерял остойчивость и затонул. Экипаж эвакуировали на находившиеся в районе корабли ЧФ, а затем доставили в Севастополь.

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