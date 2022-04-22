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ВС России взяли под контроль арсенал ВСУ в Харьковской области с тысячами тонн боеприпасов

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Арсенал украинской армии в Харьковской области с тысячами тонн боеприпасов взят под контроль. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает Минобороны РФ.

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«Специалисты инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации в ходе спецоперации взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на складе найдены боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями. Также обнаружены боеприпасы для стрелкового оружия, ствольной артиллерии, вооружения ПВО. Кроме того, найдены мины и снаряды западного производства.

Ранее в этот день представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные нанесли удары ракетами «Калибр» по району железнодорожной станции Днепропетровской области, в результате чего уничтожено до батальона личного состава вооруженных сил Украины (ВСУ) с вооружением и военной техникой.

21 апреля ВС РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье. Кроме того, высокоточными ракетами были нанесены удары по 14 объектам ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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