Врач перечислила ускоряющие старение продукты

Сладости и выпечка способны ускорять процесс старения организма. Об этом рассказала врач антивозрастной медицины Ольга Шуппо.

«С возрастом люди должны придерживаться щелочной диеты, в которой преобладают овощи в любом виде. Рацион должен состоять из белков, жиров, углеводов и витаминов. Также нужно пить больше воды и стараться питаться регулярно, делая перерывы между приемами пищи по 4–6 часов», — пояснила врач в разговоре с Wday.ru.

Чтобы сохранить здоровье и бодрость духа, Шуппо рекомендует отказаться от простых углеводов: сахара, выпечки и прочих сладостей; также не рекомендуется большое количество фруктов.

Кроме того, она советует есть больше круп и белого мяса, а от красного мяса, по ее мнению, лучше отказаться.

Врач уточнила, что когда в организме скапливается слишком много кислот, может начаться процесс воспаления тканей. Именно хронический процесс воспаления может стать причиной преждевременного старения.

Шуппо призывает с возрастом также отказываться от избытка сыра, молока, творога.

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