Журналист «Известий» показал зачистку района станции Попасная-1

Корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага 22 апреля показал, как зачищался район железнодорожной станции Попасная-1 в ЛНР.

«Вот так происходит зачистка каждого освобожденного двора, каждой небольшой территории», — сообщил журналист.

Он рассказал, что прямо во дворах домов украинские военные оборудовали огневые точки и рыли там окопы.

По его словам, покидая свои позиции, военные бросили тела сослуживцев и вооружение.

Ранее в этот же день железнодорожная станция Попасная-1 полностью перешла под контроль сил Луганской Народной Республики.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения.

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