Apple и Tesla импортируют в РФ без их согласия

Власти дали зеленый свет на ввоз продукции Apple, Samsung, Tesla, Bentley и других ушедших брендов без их разрешения. Минпромторг составил список товаров, для которых откроют параллельный импорт — более 200 брендов. «Известия» ознакомились с соответствующим приказом ведомства, его подписал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Документ должен быть зарегистрирован в Минюсте.

Минпромторг предложил продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров: это готовая потребительская продукция, плюс комплектующие для автомобилей. Например, это текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия, средства гигиены, оборудование и механические устройства, телефоны, компьютеры и ТВ-аппаратура, транспорт. Причем министерство использовало комбинированный подход: в некоторых отраслях Минпромторг допустил к параллельному импорту всю категории товаров, а в других — лишь отдельные бренды, всего в документе их около 200.

Так, например, ведомство разрешило параллельный импорт для телефонов, часов и наушников Apple, для гаджетов и электроники Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а также принтеров, сканеров Huawei и Lenovo. В категории автомобилей в Россию будут ввозить Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo. Плюс комплектующие к ним — металлические конструкции и изделия от Mahle, Cummins, датчики и блоки Wabco, приводные ремни и гидравлику Gates, шины Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone. Также в списке автомобильные двигатели Cummins, Deutz, Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo и Scania и промышленное оборудование Caterpillar, Siemens и др.

Причем для одежды и обуви (включая спортивные) Минпромторг не использовал точечный подход по брендам — эти товары допускают полностью. В список ведомства не попали ювелирные изделия, а также мебель (за исключением сидений для транспорта). Украшения не имеют стратегического значения, отечественные производители смогут заполнить эту нишу, пояснили в Минпромторге.

Целью и мотивами этого приказа послужила возможность ввоза в страну конкретной партии продукции, на которую нанесли товарный знак, но правообладатель не соглашался на ее импорт в РФ, отметил Минпромторг в пояснительной записке к документу. Эта мера необходима для защиты экономических интересов страны.

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Бренды — в гости к нам: Apple импортируют в Россию без его согласия