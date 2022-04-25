Прием самбы: в Рио вернулся карнавал

В Рио-де-Жанейро начались уличные карнавальные гуляния. В прошлом году праздник отменили из-за пандемии, а в этом - перенесли на несколько месяцев из-за новой вспышки заболеваемости. Как проходят торжества - в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Pilar Olivares
В этом году старт торжествам вновь дала традиционная церемония передачи ключа от города королю карнавала Момо - его вручил мэр Рио Эдуарду Паес. Действо не проводилось несколько лет, так как предыдущий градоначальник, пастор-евангелист Марсел Кривелла, игнорировал эту традицию
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Фото: REUTERS/Ulan/Latin America News Agency/Marcelo Piu
В этом году в городе запланировано порядка 500 уличных карнавальных шествий, парадов и представлений
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Фото: Getty Images/Wagner Meier
На самбодроме Marques de Sapucai выступают представители школы самбы Estacio de Sa
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Фото: Getty Images/Wagner Meier
Шоу от школы Lins Imperial
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Фото: REUTERS/Ulan/Latin America News Agency/Marcelo Piu
Иностранцев, которые решили побывать на знаменитом карнавале, в этом году гораздо меньше, чем бывало до пандемии
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Фото: REUTERS/Ulan/Latin America News Agency/Marcelo Piu
Однако это никак не сказывается на настроении местных жителей и артистизме танцевальных групп
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Фото: Getty Images/dpa/Andre Borges
Прохожие танцуют на улицах под аккомпанемент уличных ансамблей
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Фото: Getty Images/dpa/Andre Borges
Состязания танцевальных коллективов на самбодромах Рио будут продолжаться целую неделю
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