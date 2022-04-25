Прием самбы: в Рио вернулся карнавал

В этом году старт торжествам вновь дала традиционная церемония передачи ключа от города королю карнавала Момо - его вручил мэр Рио Эдуарду Паес. Действо не проводилось несколько лет, так как предыдущий градоначальник, пастор-евангелист Марсел Кривелла, игнорировал эту традицию