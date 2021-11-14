Лучшие времена: как Германия начала сезон карнавалов

В Германии началось так называемое пятое время года — сезон карнавалов, который продолжается до весны. Как веселятся жители Кельна, Дюссельдорфа и других городов на Рейне — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/DPA/Oliver Berg
В этом году попасть на праздник можно было только тем, кто вписывается в правило 2G: geimpft (привит) или genesen (переболел коронавирусом)
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Фото: Getty Images/DPA/Rolf Vennenbernd
Все несознательные граждане остаются веселиться дома
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Фото: Getty Images/DPA/Henning Kaiser
В Кельне на входе в старый город, где проходят торжества, проверяют сертификаты
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Фото: Getty Images/DPA/Patrick Pleul
В Котбусе, считающемся карнавальной столицей Восточной Германии, прошла традиционная передача ключа от городской ратуши
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Фото: Getty Images/DPA/Henning Kaiser
В Кельне начало сезона отметили народными гуляньями
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Фото: Getty Images/DPA/Sebastian Gollnow
В Майнце часы показывают 11:11 — это время старта карнавала 11 ноября
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Фото: Getty Images/DPA/Hendrik Schmidt
В Галле самые юные члены карнавального клуба Rot-Weiß Halle ждут начала фестиваля. Девиз карнавального сезона в этом году — «Обойдемся без этого». Праздник прошел с соблюдением всех антикоронавирусных мер
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Фото: Getty Images/DPA/Federico Gambarini
У городской ратуши в Дюссельдорфе проснулся символ местного карнавала — шут Хоппедиц
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Фото: Getty Images/DPA/Jens Büttner
В Гревесмюлене посмотреть выступление танцевальных коллективов перед ратушей смогли и обитатели дома престарелых
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Фото: Getty Images/DPA/Sebastian Gollnow
Народные гулянья во всех городах не обошлись без традиционного пива и ставших уже традиционными медицинских масок
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Фото: Getty Images/DPA/Oliver Berg
За порядком и соблюдением коронавирусных ограничений на празднике в Кёльне следит полиция
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Фото: Getty Images/DPA/Rolf Vennenbernd
На улицы немецких городов, совсем как до начала пандемии, вышли ряженые в карнавальных костюмах
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Фото: Getty Images/DPA/Oliver Berg
Группа «монашек» устроила фотосессию перед Кёльнским собором
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Фото: Getty Images/DPA/Sebastian Gollnow
На Шиллерплац в Майнце зачитывают карнавальную конституцию
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Фото: Getty Images/DPA/Federico Gambarini
В Дюссельдорфе ряженые пришли к городской ратуше, чтобы присутствовать при традиционной перебранке шута Хоппедица с бургомистром города
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Фото: Getty Images/DPA/Rolf Vennenbernd
Продлится «пятое время года» до так называемой пепельной среды, которая в 2022 году придется на 2 марта. А 28 февраля, в «бешеный понедельник», в большинстве городов должны состояться масштабные уличные шествия
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