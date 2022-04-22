IT-эксперт Коростелев назвал способы защитить аккаунты в соцсетях от мошенников

Защитить аккаунт в социальных сетях помогут двухступенчатая верификация и осторожное отношение к подозрительным ссылкам. Об этом руководитель отдела продвижения продуктов «Код безопасности» Павел Коростелев рассказал в пятницу, 22 апреля.

Эксперт назвал пять способов защитить личные страницы от мошенников.

«Современные соцсети — это не просто средство общения. Личные аккаунты стали полноценными паспортами», — сказал IT-эксперт в разговоре с Lenta.Ru. При этом многие относятся к онлайн-безопасности безалаберно, считает он.

Использовать двухступенчатую верификацию необходимо, чтобы для входа в аккаунт нужно было вводить не только пароль, но и одноразовый код, который либо генерируется в приложении, либо отправляется по СМС.

Также специалист порекомендовал ограничить посторонним доступ к личным страницам. По его словам, в друзья следует добавлять только тех, кого пользователи знают лично. Коростелев объяснил, что благодаря этому пользователи смогут ограничить число людей, которые имеют доступ к их личной информации, например, номеру телефона.

Кроме этого, эксперт подчеркнул, что пользователям следует тщательно выбирать темы, которые они обсуждают с друзьями или с незнакомыми людьми. «Надо понимать, что в чужих руках любая информация — потенциальная угроза, потому что злоумышленники могут использовать ее против вас или ваших знакомых», — отметил он.

Еще одним способом защитить аккаунты в соцсетях от мошенников является осторожное отношение к ссылкам. «Не переходите ни по каким ссылкам, даже если их отправляет кто-то из списка друзей, в особенности, когда сообщение вашего «друга» написано не в привычном для него стиле», — предупредил специалист.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что Минцифры ищет поставщика оборудования для системы мониторинга фишинговых сайтов в интернете.

Новая система должна собирать и систематизировать данные о фишинговых активностях, используя данные с почтовых серверов и из мобильных приложений, а также «на основе регулярного сканирования трафика в сетях связи общего пользования», указано в техзадании к конкурсу.

Фишинг приводит к значительным потерям со стороны граждан и государства, сказали «Известиям» в Минцифры.

Злоумышленники постоянно совершенствуют методы и инструменты для атак, поэтому разработка и внедрение системы — важный и актуальный вопрос, отметили в ведомстве. Там добавили, что обнаруженные данные о фишинговых ресурсах могут направляться в МВД по запросу в установленном законом порядке.

У мошеннических ресурсов есть определенные маркеры, которые можно проверять в том числе в автоматическом режиме, описала возможный алгоритм работы антифишинговой системы аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова.