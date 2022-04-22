В АКОРТ оценили инициативу по ограничению работы продуктовых гипермаркетов в воскресенье

Любые инициативы, направленные в том числе на регулирование времени работы торговых объектов разных форматов, в первую очередь должны отвечать интересам конечного потребителя, а не ограничивать его. Об этом заявили «Известиям» в пятницу, 22 апреля, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), комментируя инициативу депутатов Госдумы об ограничении работы продуктовых гипермаркетов в воскресенья.

«Например, выходные дни часто используются семьями для совместного похода по магазинам и закупкам товаров на предстоящую неделю. Именно закупается пятница-суббота в основном. Мы делали такую аналитику», — рассказали в ассоциации.

В АКОРТ добавили, что, благодаря политике сдерживания цен крупных торговых сетей, стоимость продуктовой корзины в гипермаркетах зачастую оказывается ниже средней стоимости продуктов по стране.

Накануне стало известно, что депутат Госдумы Олег Матвейчев направил главе Минпромторга предложение по ограничению работы продуктовых гипермаркетов в воскресенье, чтобы создать стимул для развития фермерских рынков. Депутат полагает, что в условиях закрытия крупных гипермаркетов покупатели по воскресеньям направятся в магазины шаговой доступности, а также на ярмарки выходного дня. Это должно поспособствовать созданию и развитию данных торговых локаций, а также росту подсобных фермерских хозяйств.

18 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что будет создана система продовольственных оптовых рынков. По его словам, они необходимы для того, чтобы помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителю в крупных городах.

В начале апреля президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок. Он подчеркнул, что необходимо увеличить выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая рыбную продукцию.

31 марта кабмин утвердил комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия. Так, с 1 апреля введен временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Ограничения будут действовать по 31 августа 2022 года. С 15 апреля введена квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника.

21 марта Мишустин заявил о необходимости обеспечения для россиян возможности покупать привычные товары, несмотря на санкции.

Новые санкции Запада последовали после того, как 24 февраля Москва начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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