В США легкомоторный самолет потерпел крушение на территории фабрики

Двухмоторный винтовой самолет Cessna в четверг, 21 апреля, разбился на территории продуктовой фабрики General Mills в американском штате Джорджия. Все находившиеся на борту погибли. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на главу полиции города Ковингтона Кена Мальколма.

По его информации воздушное судно вылетело из Ковингтона и вскоре упало на территории фабрики, находящейся примерно в 1,6 км от аэропорта. Самолет упал в изолированной зоне, где хранились тягачи с прицепами, некоторые из которых загорелись. Пострадавших среди сотрудников предприятия нет.

Как отмечает телеканал, свидетели происшествия сообщили что у Cessna возникли сложности с набором высоты, что может свидетельствовать о проблемах с двигателем.

Пока неясно, сколько людей было на борту самолета, полиция работает над установлением личностей жертв и причин ЧП.

Ранее, 19 апреля, легкомоторный самолет Cessna-172 разбился на востоке Австралии, рядом с городом Кунабарабран. В результате аварии погиб пилот.