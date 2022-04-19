Пилот погиб в результате крушения самолета на востоке Австралии

Легкомоторный самолет Cessna-172 разбился на востоке Австралии. В результате аварии погиб пилот. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

По информации полиции, самолет потерпел крушение накануне вечером рядом с городом Кунабарабран, в 450 км к северо-западу от Сиднея. Отмечается, что воздушное судно вылетело из аэропорта Канабарабрана.

На месте аварии работают сотрудники полиции и криминалисты. Обстоятельства произошедшего выясняются. В расследовании принимают участие также сотрудники Австралийского бюро безопасности на транспорте.

Ранее, 17 апреля, в аэропорту Тиккакоски финского города Ювяскюля произошло крушение небольшого самолета, в результате чего пилот погиб. Отмечается, что спасатели получили сигнал о крушении в 20:34, погибший был единственным человеком борту.

2 апреля издание The Skottish Sun сообщило о крушении самолета, следовавшего из Великобритании во Францию, в пролив Ла-Манш, на борту находились два человека. Британская береговая охрана с помощью французских самолетов и катеров прочесывала пролив в надежде найти двоих находящихся на борту людей.