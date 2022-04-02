В пролив Ла-Манш упал самолет с двумя людьми на борту. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщает издание The Skottish Sun.

Отмечается, что самолет Piper PA-28 вылетел из Великобритании и должен был приземлиться в Ле-Туке на севере Франции, однако потерпел крушение.

Британская береговая охрана с помощью французских самолетов и катеров прочесывает пролив в надежде найти двоих находящихся на борту людей.

Представитель французских аварийно-спасательных служб заявил, что крушение самолета произошло по неизвестной причине. Обстоятельства выясняются.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что в Южной Корее на юге страны столкнулись два учебно-тренировочных самолета KT-1 ВВС страны. В результате крушения погибли четыре человека. К месту крушения направили свыше 30 пожарных и спасателей.

Из-за падения горящих обломков начался пожар на крыше церкви в расположенном неподалеку населенном пункте. Власти начали расследование причин инцидента.