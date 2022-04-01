В Южной Корее столкнулись два учебно-тренировочных самолета

В Южной Корее на юге страны столкнулись два учебно-тренировочных самолета KT-1 ВВС страны. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщило агентство «Рёнхап».

Самолеты разбились на рисовом поле в Сачхоне, примерно в 300 км к югу от Сеула, пишет RT. Два самолета столкнулись в воздухе и упали на рисовые поля в 13:37 по местному времени (7:37 мск).

В результате крушения погибли четыре человека. К месту крушения направили свыше 30 пожарных и спасателей.

Из-за падения горящих обломков начался пожар на крыше церкви в расположенном неподалеку населенном пункте. Власти начали расследование причин инцидента.

ВВС Республики Корея используют двухместные учебно-тренировочные турбовинтовые самолеты КТ-1 с 2000 года. Это первый южнокорейский самолет, разработанный для военных нужд, уточняет REGNUM.

Также эти машины используются в Турции, Индонезии и Перу, сообщает сайт aif.ru.

Пассажирский Boeing потерпел крушение 21 марта в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Борт выполнял рейс из Куньмина в Гуанчжоу. На борту самолета иностранных граждан не было.

Первый «черный ящик» — бортовой речевой самописец (CVR) — был обнаружен 23 марта. Перед вылетом Boeing 737 прошел техосмотр и был допущен к эксплуатации.