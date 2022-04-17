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Пилот погиб в результате крушения небольшого самолета в Финляндии

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В аэропорту финского города Ювяскюля произошло крушение небольшого самолета, пилот погиб. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает спасательная служба Центральной Финляндии.

«Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту Тиккакоски в Ювяскюле. Пилот самолета был найден погибшим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели получили сигнал о крушении в 20:34, пилот был единственным человеком борту.

В настоящее время полиция проводит расследование, другие детали произошедшего пока неизвестны.

2 апреля издание The Skottish Sun сообщило о крушении самолета, следовавшего из Великобритании во Францию, в пролив Ла-Манш, на борту находились два человека. Британская береговая охрана с помощью французских самолетов и катеров прочесывает пролив в надежде найти двоих находящихся на борту людей.

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