Пеле выписали из больницы в Сан-Паулу

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле был выписан из больницы в Сан-Паулу, в Бразилии. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает телеканал CTV News.

Пеле выписали из больницы имени Альберта Эйнштейна, куда он был госпитализирован во вторник, 19 апреля, для проведения медицинских процедур по лечению рака толстой кишки. Отмечается, что 81-летний бывший футболист был «в хорошем и стабильном» состоянии.

Пеле будет посещать медучреждение как минимум один раз в месяц для продолжения курса химиотерапии и прохождения регулярных осмотров. Футболист лечит три злокачественные опухоли (кишечника, печени и легкого).

В конце августа 2021 года Пеле прошел плановое обследование, которое выявило опухоль в кишечнике. 4 сентября врачи провели операцию по удалению новообразования.

В декабре Пеле вновь попал в больницу имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для прохождения лечения после удаления опухоли в толстой кишке.