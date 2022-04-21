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Парламент Великобритании проведет расследование в отношении Джонсона

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В отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона будет инициировано парламентское расследование. Об этом 21 апреля сообщил телеканал SkyNews.

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И от кого теперь зависит судьба британского премьера

Депутаты хотят выяснить, вводил ли политик в заблуждение палату общин, когда отрицал участие в вечеринках во время карантина летом 2020 года в резиденции на Даунинг-стрит.

Инициативу о проведении расследования выдвинули лейбористы. Парламентское расследование начнется по результатам работы по данному вопросу Скотленд-Ярда.

Ранее, 19 апреля, Джонсон извинился перед парламентом и народом страны за присутствие на вечеринке в своей резиденции на Даунинг-стрит в разгар коронавирусных ограничений 19 июня 2020 года. По словам политика, он не знал, когда прибыл на мероприятие, что это будет вечеринка по случаю его дня рождения. Глава правительства Британии ожидал встречи, посвященной реагированию правительства на COVID-19.

Он подтвердил, что 12 апреля был оштрафован за допущенное нарушение в дни карантина. Как добавил Джонсон, полиция продолжает расследование в отношении него и он уважает работу правоохранителей.

31 января британский премьер отказался уходить в отставку после публикации доклада о вечеринках, отметив, что понимает, насколько разгневаны британцы. Тогда он тоже извинился перед соотечественниками.

В конце 2021 года Джонсона и других членов правительства страны уличили в организации мероприятий во время локдауна. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» регулярно проводились в резиденции на Даунинг-стрит. Тогда премьер-министр уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии.

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