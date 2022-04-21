ПФР направил на поддержку граждан свыше 10 трлн рублей в 2021 году

Пенсионный фонд России (ПФР) направил на выплату пенсий и пособий, а также на реализацию мер поддержки семей с детьми свыше 10,1 трлн рублей в 2021 году. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда за 2021 год представлен на портале regulation.gov.ru. Свыше 86% этих средств направлено на выплату пенсий — почти 8,8 трлн рублей», — отметили в ведомстве.

На меры поддержки семей с детьми было выделено 660 млрд рублей. Более 52 млрд рублей направлено на выплаты малообеспеченным семьям. Помощь получили более 196 тыс. беременных женщин и родители 1,6 млн детей.

«Еще почти 209,5 млрд было направлено на единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста, которые осуществлялись в августе 2021 года. Единовременными выплатами воспользовались родители почти 20,9 млн детей», — добавили в министерстве.

Еще почти 400 млрд рублей направлено на выплату материнского капитала, в течение прошлого года средствами воспользовалось свыше 1 млн семей, добавили в Минтруде.

На социальные выплаты, которые включают в себя ежемесячные выплаты ветеранам, инвалидам, Героям СССР и РФ, Героям Труда и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, а также компенсации по уходу за пожилыми людьми и инвалидами, стоимости лекарств и проезда на транспорте было направлено 557 млрд рублей.

«Доходы бюджета Пенсионного фонда превысили показатели, планируемые законом о бюджете на 2021 год, на 7,6% и составили 9,8 трлн рублей», — добавили в ведомстве.

Большая часть доходов бюджета состоит из страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Бюджет Пенсионного фонда исполнен с дефицитом в 330,7 млрд рублей, который был сбалансирован за счет остатков средств, сложившихся на начало 2021 года.

В начале апреля сообщалось, что гражданам старше 80 лет фиксированную выплату в составе страховой пенсии начисляют в двойном размере, на 2022 год надбавка составила 6564 рубля. Такая же надбавка полагается пенсионерам, которым присвоена I группа инвалидности. Эти доплаты начисляются автоматически, узнали «Известия».