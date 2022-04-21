Прямой эфир
Мир
Россия расширила санкционный список в отношении граждан США
Мир
Рада продлила действие военного положения на Украине на 30 суток
Мир
Посольство России направило ноту в МИД Германии по случаям вандализма
Мир
Россия введет персональные санкции против 61 гражданина Канады
Мир
Байден сообщил о новом пакете военной помощи Украине
Мир
Захарова обвинила США в раскачивании ситуации в сфере международной безопасности
Общество
Минздрав России зарегистрировал новый препарат от COVID-19
Происшествия
Открытое горение в военном НИИ в Твери ликвидировано
Мир
В США оценили последствия немедленного запрета на поставки нефти в ЕС из России
Мир
В Пентагоне отказались участвовать в возможной эвакуации мирных жителей Мариуполя
Мир
Над Мариуполем подняли флаг Донецкой Народной Республики

ПФР направил на поддержку граждан свыше 10 трлн рублей в 2021 году

Минтруд: ПФР направил на поддержку граждан свыше 10 трлн рублей в 2021 году
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пенсионный фонд России (ПФР) направил на выплату пенсий и пособий, а также на реализацию мер поддержки семей с детьми свыше 10,1 трлн рублей в 2021 году. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе Минтруда.

Суженный отдых: разрешат ли россиянам выходить на пенсию раньше срока
Дать право досрочного выхода на пенсию предлагают в обмен на уменьшение ее размера

«Отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда за 2021 год представлен на портале regulation.gov.ru. Свыше 86% этих средств направлено на выплату пенсий — почти 8,8 трлн рублей», — отметили в ведомстве.

На меры поддержки семей с детьми было выделено 660 млрд рублей. Более 52 млрд рублей направлено на выплаты малообеспеченным семьям. Помощь получили более 196 тыс. беременных женщин и родители 1,6 млн детей.

«Еще почти 209,5 млрд было направлено на единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста, которые осуществлялись в августе 2021 года. Единовременными выплатами воспользовались родители почти 20,9 млн детей», — добавили в министерстве.

Еще почти 400 млрд рублей направлено на выплату материнского капитала, в течение прошлого года средствами воспользовалось свыше 1 млн семей, добавили в Минтруде.

На социальные выплаты, которые включают в себя ежемесячные выплаты ветеранам, инвалидам, Героям СССР и РФ, Героям Труда и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, а также компенсации по уходу за пожилыми людьми и инвалидами, стоимости лекарств и проезда на транспорте было направлено 557 млрд рублей.

«Доходы бюджета Пенсионного фонда превысили показатели, планируемые законом о бюджете на 2021 год, на 7,6% и составили 9,8 трлн рублей», — добавили в ведомстве.

Большая часть доходов бюджета состоит из страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Бюджет Пенсионного фонда исполнен с дефицитом в 330,7 млрд рублей, который был сбалансирован за счет остатков средств, сложившихся на начало 2021 года.

В начале апреля сообщалось, что гражданам старше 80 лет фиксированную выплату в составе страховой пенсии начисляют в двойном размере, на 2022 год надбавка составила 6564 рубля. Такая же надбавка полагается пенсионерам, которым присвоена I группа инвалидности. Эти доплаты начисляются автоматически, узнали «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022