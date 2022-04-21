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Под Москвой за поджог машины полиции задержан сторонник нацистов

МВД: в Подмосковье задержан мужчина за поджог машины полиции с символами в поддержку спецоперации на Украине
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Сотрудники полиции подмосковного города Пушкино задержали 28-летнего жителя Костромской области, подозреваемого в поджоге автомобиля полиции, на котором были символы поддержки специальной военной операции Вооруженных сил России. Об этом 21 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Возбуждено уголовное дело по 167 и 213 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества и хулиганство по мотивам ненависти и вражды»).

«Предварительно установлено, что злоумышленник со своим знакомым заранее спланировал противоправные действия», — рассказала она.

Ночью мужчины нашли в одном из дворов автомобиль полиции, облили его бензином, фигурант поджег машину. Его приятель снимал происходящее на видео. После поджога мужчины скрылись.

«Транспортное средство полностью сгорело, сумма ущерба составила более миллиона рублей», — добавила Волк.

Личность поджигателя была установлена, при задержании и обыске в снимаемой им квартиры обнаружили нацистскую литературу. Второго фигуранта объявили в розыск.

Ранее в апреле во Владивостоке по подозрению в поджоге автомобилей были задержаны двое местных жителей. Одной из потерпевших стала жительница Первомайского района города, автомобиль которой подожгли на улице Часовитина. Она сама потушила огонь и спасла свою Toyota Vitz.

Подозреваемые задержаны, мотивом стала ревность.

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