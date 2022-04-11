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Двух подозреваемых в поджогах авто задержали во Владивостоке

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Во Владивостоке по подозрению в поджоге автомобилей задержаны двое местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Одной из потерпевших стала жительница Первомайского района города, автомобиль которой подожгли на улице Часовитина. Женщина самостоятельно потушила огонь и спасла свою Toyota Vitz. В результате были повреждены капот и пластиковая накладка под дворниками. Прибывшие на место полицейские обнаружили неподалеку пластиковую бутылку с зажигательной смесью.

По подозрению в поджоге был задержан 36-летний сосед потерпевшей. Мужчина признался в содеянном и объяснил свой поступок личным неприязненным отношением и ревностью, пишет zr.media.

Второй инцидент произошел еще в декабре 2021 года на улице Верхнепортовой, где в результате поджога полностью сгорела Toyota Land Cruiser Prado. На протяжении трех месяцев за подозреваемым велась слежка. В результате 45-летний житель Владивостока сознался в совершении преступления и рассказал, что мотивом послужила личная неприязнь к председателю ТСЖ, с которым у него был длительный конфликт.

В отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога»). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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