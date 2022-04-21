Лидеры трех стран ЕС призвали французов не голосовать за Ле Пен

Канцлер Германии Олаф Шольц, а также премьер-министры Испании и Португалии Педро Санчес и Антониу Кошта обратились к французам с просьбой голосовать на втором туре президентских выборов за действующего главу государства Эммануэля Макрона, а не за его оппонента Марин Ле Пен. Об этом Le Monde пишет в четверг, 21 апреля.

«Это выбор между кандидатом-демократом, который считает, что Франция сильнее в мощном и автономном Европейском союзе, и ультраправым кандидатом, который открыто выступает на стороне тех, кто нападает на нашу свободу и нашу демократию», — цитирует издание обращение политиков.

Первый тур президентских выборов завершился во Франции вечером 10 апреля, передает RT.

Макрон по его итогам набрал 27,84% голосов, а лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила поддержку 23,15% избирателей.

Накануне итоги социального опроса, которыми поделилась компания Elabe, показали, что Макрон, который претендует на второй срок правления, на теледебатах оказался убедительнее, чем Ле Пен, пишет REGNUM.

Второй тур выборов намечен на 24 апреля.

Французский президент избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.