Telecinco: бывший топ-менеджер НОВАТЭКа Протосеня и его семья найдены мертвыми в Испании

Бывший зампредседателя совета директоров компании «НОВАТЭК» Сергей Протосеня найден мертвым вместе со своей женой и дочерью в Испании. Об этом сообщает телеканал Telecinco.

По данным телеканала, тела трех человек были обнаружены во вторник, 19 апреля, в доме в муниципалитете Льорет-де-Мар. Telecinco утверждает, что умершие — это Сергей Протосеня, его 53-летняя жена и 15-летняя дочь.

По предварительной версии полиции, мужчина убил дочь и жену, а после совершил самоубийство.

Отмечается, что состояние бывшего топ-менеджера оценивалось в €400 млн.

18 апреля в Москве в квартире были обнаружены тела мужчины, женщины и их дочери. По словам источника, 51-летний бывший банкир Владислав Аваев застрелил 47-летнюю супругу и 13-летнюю дочь. После этого совершил суицид. Возбуждено уголовное дело.