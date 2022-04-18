Тела трех человек обнаружены в квартире на западе Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом 18 апреля сообщает СУ Следственного комитета по региону.

По данным «Известий», тела погибших с огнестрельными ранениями нашли в квартире на Университетской улице.

Обнаружены члены одной семьи — мужчина, женщина и ребенок 13 лет. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что речь идет о семье бизнесмена и банкира Владислава Аваева.

Накануне в подмосковном городе Одинцово пенсионер открыл стрельбу и смертельно ранил сотрудника МЧС. До этого 80-летний мужчина затащил к себе в квартиру сотрудника коммунальных служб — промышленного альпиниста, мывшего окна многоквартирного дома на Рябиновой улице.

Пенсионер в течение двух часов удерживал мужчину, угрожая ему оружием. Альпинист уличил момент и смог вызвать полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции и МЧС попытались уговорить агрессивного мужчину сдаться, однако пенсионер отказался открывать дверь. При попытке ее вскрыть мужчина открыл огонь. Через дверь он ранил 38-летнего сотрудника МЧС. Пострадавший скончался на месте. Полицейским удалось задержать стрелявшего.