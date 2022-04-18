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Установлены личности трех убитых в квартире на западе Москвы

Источник: бывший банкир убил семью и свел счеты с жизнью в Москве
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Установлены личности трех погибших, тела которых с огнестрельными ранениями нашли в квартире в Москве. Глава семьи застрелил родственников и свел счеты с жизнью, рассказал 18 апреля «Известиям» осведомленный источник.

По его словам, 51-летний бывший банкир Владислав Аваев в квартире на Университетской улице застрелил 47-летнюю супругу и 13-летнюю дочь. После этого он совершил суицид.

Перед убийством, утром в понедельник, Аваев позвонил своем водителю, но когда мужчина приехал по адресу, ему не открыли дверь. Водитель позвонил сестре банкира, она открыла дверь и обнаружила тела трех родственников.

Причины поступка мужчины выясняются, Следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело.

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