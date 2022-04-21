Международные резервы России выросли на $1,7 млрд

Международные резервы России за неделю увеличились на 0,3%, или $1,7 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг, 21 апреля, в пресс-службе ЦБ.

8 апреля международные резервы составляли $609,4 млрд, а 15 апреля выросли до $611,1 млрд, поднявшись за неделю на 0,3% (или на $1,7 млрд).

Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

В настоящий момент западные государства заморозили около $300 млрд резервов Центрального банка России из-за спецоперации России по защите Донбасса.

19 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла о намерении регулятора вернуть международные резервы страны и судиться с заблокировавшими их организациями.