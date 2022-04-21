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Набиуллина заявила о заморозке около $300 млрд резервов ЦБ

Набиуллина: Запад заморозил около $300 млрд резервов ЦБ России
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Западные государства заморозили около $300 млрд резервов Центрального банка России, точная цифра меняется ежедневно в связи с изменениями курсов валют. Об этом 21 апреля заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

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«Около $300 млрд. Почему говорю около? Потому что эта цифра может изо дня в день колебаться: 296, 302», — отметила она.

По словам Набиуллиной, российские резервы в разных валютах, не только в долларах США.

«Там есть и евро, и фунты, и так далее, и каждый день их курс меняется», — объяснила она.

Также она отметила, что Россия имеет все необходимые финансовые ресурсы, дефолт ей не грозит.

18 апреля сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что возможное объявление западными странами о дефолте в России не будет соответствовать действительности. Он подчеркнул, что у России есть средства для обслуживания долга.

За день до этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала дефолт в России из-за введенных санкций вопросом времени.

Объективных причин для дефолта в России нет, он может быть только рукотворным, 11 апреля уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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