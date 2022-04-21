Автопроизводитель Lifan может вернуться в РФ под маркой Livan

Китайский автопроизводитель Lifan может выйти на российский рынок под названием Livan. Как сообщили в «Лифан Моторс Рус» 21 апреля, в настоящее время компания проводит анализ потребительского спроса для последующего планирования вывода на рынок РФ новых моделей.

«В Ruilan Technology запланирован выпуск нескольких новых моделей электромобилей в 2022 году. Наряду с этим разрабатывается модельный ряд автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и на электрической тяге для экспорта за пределы Китая, в том числе в Россию и СНГ», — цитирует сообщение «Российская газета».

Речь идет как раз об автомобилях Livan, которые в Китае называют Ruilan, а чаще — Ruilan Maple. Ruilan Technology — компания, созданная совместно Lifan Technology и Geely Automobile после реорганизации Lifan Industry Group. В настоящее время у российских дилеров закончились все Lifan, и в названии новых поступлений данного производителя теперь поменяется одна буква.

О своих планах на будущее завоевание российского рынка «Лифан Моторс Рус» заявила в ответ на слухи об уходе Lifan из России. В компании заявили о продолжении работы в штатном режиме и обеспечении полного взаимодействия с дилерской сетью по продажам, технической поддержке, гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей своей марки.

15 апреля сообщалось, что китайская компания Lifan остановила продажи автомобилей в России. Об этом свидетельствовали результаты компании за первые три месяца 2022 года и отсутствие предложений о продаже новых машин.

12 апреля компания «Автостат Инфо» составила рейтинг самых популярных в России подержанных автомобилей китайских производителей. На первом месте оказался кроссовер Chery Tiggo (754 ед.), на второй строчке расположился Lifan Solano (530 ед.). Третьим по популярности стал внедорожник Great Wall Hover (526 ед.). Также в списке указаны модели Lifan X60, Geely Emgrand, Chery Amulet, Geely MK, Lifan Smily, Geely Atlas и Great Wall H5.