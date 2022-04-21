На Курилах построят три ветроэлектростанции

До конца 2025 года на Курильских островах планируется ввести в эксплуатацию три ветроэлектростанции (ВЭС). Об этом накануне, 20 апреля, сообщил директор департамента электроэнергетики министерства энергетики Сахалинской области Василий Григорьев в ходе выступления на Татарстанском международном форуме по энергоресурсоэффективности (ТЭФ).

ВЭС, по его словам, появятся на островах Кунашир (2023 год), Шикотан (ввод 1-й очереди в 2025 году) и Парамушир (2025 год).

«Сейчас много усилий направлено на развитие Курильских островов. Одним из блоков развития является модернизация объектов электроэнергетики. Также в рамках поручения председателя правительства при модернизации применяются технологии на базе возобновляемых источников энергии и перевод дизельной генерации на газовую, на СПГ», — отметил Григорьев.

Он добавил, что на Курилах также планируется построить пять новых газовых станций, одну малую гидроэлектростанцию и три газовые котельные.

В начале февраля стало известно о планах «Росатома» заняться изучением ветров и атмосферных условий на Сахалине. Это необходимо для строительства ветроэлектростанций на острове. Планируется, что ветропарки будут построены в рамках соглашения между АО «Новавинд» и региональным правительством о вводе в эксплуатацию ветропарков общей мощностью до 200 МВт к 2024 году.