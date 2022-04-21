WhatsApp отключит в РФ функцию отправки исчезающих фотографий

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) с 22 апреля полностью отключит для россиян возможность отправки исчезающих фотографий. Об этом в четверг, 21 апреля, говорится в сообщении PRIMPRESS.

Подобная функция была введена в августе 2021 года. Благодаря ей пользователи получили возможность отправлять видеозаписи и фотографии, исчезающие из чата самостоятельно, без необходимости их удаления.

Как отмечает издание, поскольку файлы все-таки сохранялись на смартфоне отправителя, это могло привести к нарушению приватности таких фото или видео. Помимо этого, файлы занимали попросту место в памяти устройств.

В результате разработчики исправили этот недочет, и функция сохранения подобных файлов отключится полностью. Данное нововведение для всех устройств с операционной системой Android или iOS произойдет уже с 22 апреля. Для этого надо будет обновить приложение.

С 1 апреля WhatsApp прекратил поддержку операционных систем Android 4.4 KitKat, iOS 9 и старше. Она работает множество популярных в свое время моделей телефонов, таких как Samsung Galaxy A5 и Galaxy E7, Lenovo S90, Lenovo K8, ZTE Blade, HTC Desire, Xiaomi Redmi2 и другие гаджеты.

По статистике разработчиков Android Studio телефонами с Android 4.4 и старше всё еще пользуется около 2% россиян. Это означает, что 1 апреля 2022 года WhatsApp в России перестал работать у нескольких миллионов человек.

28 марта стало известно, что в мессенджере изменили функционал голосовых сообщений. Теперь прослушивать их можно, переключаясь между чатами.