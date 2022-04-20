Стоимость реконструкции ледового дворца «Ижсталь» выросла до 1 млрд рублей

В Ижевске (Удмуртия) стоимость реконструкции ледового дворца «Ижсталь» выросла почти в два раза и составит около 1 млрд рублей. Об этом 20 апреля сообщает Udm-info.ru.

По данным издания, в марте главное управление госэкспертизы РФ выдало положительное заключение на проект ремонта спортивного объекта. Уже в апреле на сайте правительства республики появилось распоряжение об утверждении проектной документации за подписью руководителя кабинета министров Ярослава Семенова.

Сейчас стоимость реализации проекта оценивается в 959 млн рублей. При этом изначальная цена составляла примерно 500 млн рублей, отмечает Udm-info.ru.

Власти республики намерены обновить ледовый дворец, отдав его в концессию на 15 лет. Финансировать проект возьмется ВЭБ.РФ. Выбранные подрядчики должны привести в порядок помещения общей площадью 7,63 тыс. кв. м.

Реконструкция «Ижстали» неоднократно переносилась. Последний раз об этом в ноябре 2021 года сообщил министр спорта Александр Варшавский. По его словам, работы должны начаться летом 2022 года. До этого о скором закрытии ледового дворца «Ижсталь» на долгую реконструкцию Варшавский заявлял в марте 2021-го.