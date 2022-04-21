Голосование Генассамблеи ООН по вопросу вето состоится 26 апреля

Голосование в Генассамблее ООН по резолюции о созыве этого органа при каждом объявлении вето в Совбезе организации может пройти на следующей неделе, предварительно — 26 апреля. Об этом в среду, 20 апреля, рассказал постпред Лихтенштейна при ООН Кристиан Венавейзер.

«Надеюсь увидеть [голосование] по тексту на следующей неделе в Генеральной Ассамблее ООН. Мы выбираем дату с офисом председателя сессии Генассамблеи. Надеюсь, завтра будет решение», — отметил он. Трансляция заседания организации опубликована на YouTube-канале ООН.

Ранее страны Запада задумали ограничить право вето России в Совбезе ООН. Для этого Лихтенштейн 12 апреля при поддержке США предложил проект резолюции, которая может усилить позиции Генассамблеи ООН.

«Соединенные Штаты являются соавторами резолюции Генеральной ассамблеи ООН, которую инициировала основная группа государств-членов во главе с Лихтенштейном, о праве вето в Совете Безопасности ООН (…) Эта резолюция станет важным шагом на пути к подотчетности, прозрачности и ответственности всех постоянных членов Совбеза, обладающим его полномочиями», — заявили в постпредстве США при ООН.

Инициативу поддержали 38 стран. Среди них Австралия, Австрия, Болгария, Дания, Ирландия, Катар, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, США, Финляндия и Эстония.

«Эта резолюция станет важным шагом в укреплении Генеральной ассамблеи и принципа многостороннего подхода», — отметили в Twitter представительства Люксембурга.

Начиная с февраля 1946 года и до сегодняшнего времени Советский Союз 90 раз наложил вето, еще 29 — Россия, США использовали это право 82 раза, Британия — 29, а Франция и Китай — по 16 раз.

Например, в конце февраля Москва воспользовалась правом вето, заблокировав резолюцию Совбеза с осуждением военной операции России на Украине.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».