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Минфин США объявил о санкциях против 29 физических и 40 юридических лиц России

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Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении России. В «черный список» государства добавили 29 физических и 40 юридических российских лиц, следует из опубликованного в среду, 20 апреля, заявления на сайте минфина США.

Раскручивание гаек: почему США решили ослабить санкции
Сняты ограничения, связанные с телекоммуникационным оборудованием и интернет-технологиями

«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США сегодня внесло в черный список организации и лица, которые вовлечены в попытки уклониться от санкций в отношении России, введенных [ранее] Соединенными Штатами и их зарубежными партнерами», — говорится в сообщении.

Так, новые ограничения распространились на первого зампредседателя Центробанка РФ Ксению Юдаеву. В список организаций, попавших «в черный список», вошел холдинг «Царьград».

Также в среду стало известно, что США вводят визовые ограничения в отношении 635 граждан России. Ограничения касаются тех лиц, которые, по мнению американской стороны, были причастны к подавлению инакомыслия в России и за рубежом, а также к действиям, угрожающим якобы территориальной целостности Украины.

7 апреля США расширили санкционный пакет в отношении российских организаций и физических лиц. В частности, ограничения коснулись 29 российских структур и восьми физлиц. В то же время минфин США исключил из антироссийских рестрикций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий.

Страны Запада продолжают вводить санкции против России после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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