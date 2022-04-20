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Движение на улице 50 лет НЛМК в Липецке планируют открыть в начале лета

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В Липецке к концу весны или в начале лета планируют открыть движение по улице 50 лет НЛМК, где сейчас идет реконструкция. Об этом вице-губернатор региона Константин Востриков заявил в среду, 20 апреля.

По его словам, подрядчик готов открыть улицу в конце мая — начале июня, однако процесс может затянуться. Причиной возможной задержки является согласование разметки и дорожных знаков с Госавтоинспекцией, пишет LipetskMedia.

«А в целом благоустройство этой улицы может быть выполнено до октября. Контракт же заканчивается в декабре 2022 года», — отметил Востриков.

Ранее в апреле представители администрации Липецка заявили об удорожании материалов и необходимости выделения дополнительных средств на объект. Сейчас власти рассматривают возможные варианты финансирования, уточняет GOROD48.

Масштабная реконструкция улицы 50 лет НЛМК стартовала весной 2021 года. Проект предусматривает расширение проезжей части до 15 м, обустройство пешеходных зон, велодорожек и карманов для общественного транспорта, монтаж ливневки и очистных сооружений, установку светодиодных фонарей и пяти светофоров.

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