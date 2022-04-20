Корреспондент «Известий» показал место убийства блогера Кулешова в Херсоне

Место убийства украинского блогера Валерия Кулешова, который открыто поддерживал Вооруженные силы Российской Федерации, показал в среду, 20 апреля, корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин.

На видеозаписи отчетливо видны следы стрельбы: пули разбили стекла и двери автомобиля. На переднем сиденье, где находился Кулешов во время убийства, лежит букет цветов.

«Жил Валерий Кулешов в многоэтажке на окраине Херсона. Отсюда до центра города минут 20 езды на машине. Он вышел из этого подъезда ровно в 8 часов 15 минут утра. До машины идти примерно метров 40. А дальше он сел в свою Mazda, где его поджидали те, кто на него напал», — рассказал Литомин.

Блогера Валерия Кулешова нашли мертвым в машине около подъезда дома по улице Калиша в Шуменском микрорайоне города Херсона ранее в этот день.

Известно, что Кулешов поддерживал российскую спецоперацию по защите Донбасса.

4 марта украинско-российского миллиардера Михаила Уотфорда (Михаил Толстошея) нашли мертвым в его доме в графстве Суррей в Великобритании.

По данным The Sun, полиция будет расследовать его смерть «с крайней серьезностью», так как есть подозрения, что на Уотфорда могли совершить покушение. Кроме того, друг миллиардера сообщил изданию, что ситуация на Украине могла усугубить психологическое состояние Уотфорда.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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