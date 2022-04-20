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Минстрой предложил перейти на оплату тепла только в отопительный сезон

Минстрой предложил перейти на оплату тепла только в отопительный сезон до 2024 года
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) РФ предложило до начала 2024 года повсеместно, кроме Москвы, перейти на оплату отопления лишь в течение отопительного периода, а не всего календарного года. Соответствующий проект документа опубликован в среду, 20 апреля, на портале проектов нормативных правовых актов.

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В пояснительной записке отмечается, что данные изменения позволят уйти от ежегодной корректировки платы за отопление. Также станет возможным расчет за фактически потребленный в расчетном периоде объем тепловой энергии, «получая видимый экономический эффект в актуальных начислениях при реализации энергоэффективных мероприятий».

Так, до 1 января 2024 года региональные власти смогут определить время для перехода на новую систему расчета — с начала следующего календарного года или с начала отопительного периода.

По данным Минстроя, ежегодная корректировка платы за отопление при оплате в течение календарного года является одной из наиболее острых тем обращений россиян.

15 марта правительство Московской области предоставило жителям рассрочку на оплату доначислений за отопление. Такое решение принято, чтобы снизить финансовую нагрузку на население в связи с возросшими объемами потребления тепловой энергии.

17 февраля юрист Анна Пойлова в беседе с «Известиями» посоветовала гражданам обращаться в прокуратуру, если они считают, что тарифы ЖКХ, в том числе за отопление, необоснованно высокие.

В тот же день в ФАС заявили, что проанализируют появившиеся в СМИ и соцсетях сведения о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства. В службе напомнили, что конечные тарифы на ЖКУ рассчитывают и утверждают региональные органы власти.

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