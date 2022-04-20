ЦБ спрогнозировал замедление темпов роста ипотеки по итогам 2022 года

Центробанк (ЦБ) РФ ожидает замедления темпов роста выдачи ипотеки до 10–15% по итогам 2022 года. Об этом в среду, 20 апреля, сообщается в материалах регулятора.

«С учетом планируемого завершения льготной ипотеки к 1 июля можно ожидать заметного замедления ипотеки уже во втором полугодии, тем не менее поддержку окажет семейная ипотека, лимит по которой будет достаточен для обеспечения спроса в этом году. В результате в целом за 2022 год можно ожидать замедления темпов роста ипотеки до 10–15%», — говорится в сообщении.

18 апреля директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил обращение в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в котором предложил отменить до конца этого года штрафы за просрочки по ипотечным кредитам. Он отметил, что в условиях введенных с конца февраля западных санкций в России одной из уязвимых групп населения стали семьи, имеющие ипотечные кредиты.

В тот же день директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что заемщики стали жаловаться на отказы о предоставлении кредитных каникул по нескольким займам сразу. В марте 2022-го россияне уже второй раз получили возможность воспользоваться кредитными каникулами. Впервые такая льгота была доступна в разгар пандемии. Получить отсрочку можно было по ипотеке, автокредитам, потребкредитам или займам, если они оформлены до 1 марта.

15 апреля сообщалось, что интерес россиян к ипотечным кредитам начал падать. Так, доля ипотечных консультаций в России в апреле снизилась на 38% относительно марта. При этом уже в марте россияне интересовались ипотечными кредитами на 27% реже, чем в феврале, добавили в федеральной компании «Этажи».