Заемщики пожаловались на отказы получить каникулы по нескольким займам

Заемщики жалуются на отказы о предоставлении кредитных каникул по нескольким займам сразу. Как рассказала «Известиям» директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева, в ходе мониторинга жалоб граждан на отказы в кредитных каникулах проявилась неприятная тенденция.

Людям не дают возможность воспользоваться льготой по нескольким кредитам, оформленным в одной организации, пояснила эксперт.

«Любому заемщику легче получить одобрение заявки на потребительский кредит, если он уже является добросовестным владельцем кредитки этого же банка, например. Но когда речь заходит о предоставлении каникул по потребкредиту и карте одновременно, то заемщики сталкиваются с отказом в удовлетворении или одной из заявок, или обеих», — пояснила Лазарева.

В марте 2022-го россияне уже второй раз получили возможность воспользоваться кредитными каникулами. Впервые такая льгота была доступна в разгар пандемии. Получить отсрочку можно по ипотеке, автокредитам, потребкредитам или займам, а также кредиткам, если они оформлены до 1 марта.

Юристы также придерживаются позиции, что банкам ничего не мешает предоставить каникулы по нескольким кредитам.

Хотя четких указаний по этому поводу в законе нет, по общей логике документа при соблюдении всех условий препятствий для получения отсрочки по всем кредитам нет, сказала адвокат, партнер коллегии адвокатов «Юков и Партнеры» Светлана Тарнопольская.

Это подтвердили в Центробанке. Как сообщила «Известиям» пресс-служба регулятора, если у заемщика несколько кредитов, по закону о кредитных каникулах можно запросить отсрочку по каждому из них.

Если банк отказывает в предоставлении каникул по каждому договору, заемщик может обратиться с жалобой в ЦБ через интернет-приемную, посоветовали в регуляторе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отсрочное дело: заемщики могут получить несколько кредитных каникул