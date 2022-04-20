Китай запустил новый грузовой ЖД-маршрут в Германию в обход России

Китай запустил новый маршрут для грузовых поездов из города Сиань (северо-западная провинция Шэньси) в город Мангейм в Германии. Об этом говорится 20 апреля в сообщении на сайте China.

Составы будут пересекать Каспийское и Черное моря с использованием комбинированных железнодорожно-морских перевозок.

Первый поезд по этому маршруту с одеждой, спортивным инвентарем и постельными принадлежностями, уже вышел из Сианя. Состав пройдет через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию. Расстояние до конечного пункта в Германии составит 11,3 тыс. км.

Как сказал гендиректор Сианьской компании по строительству и эксплуатации порта свободной торговли Юань Сяоцзюнь, новый маршрут охватывает страны и регионы, которые в прошлом редко посещали грузовые поезда Китай-Европа. Таким образом, открываются новые рынки для китайских и международных предприятий.

В настоящее время в Сиане действуют 16 основных маршрутов грузовых поездов в Европу, проходящих через 45 стран и регионов вдоль «Пояса и пути».

В первом квартале года Сиань уже отправил в Европу 790 грузовых поездов.

В 2020 году в условиях пандемии коронавируса авиация и судоходство вынужденно прекратили свою работу. Однако железнодорожное сообщение по линии Китай — Европа остановлено не было.