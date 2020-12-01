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Китайский «канал жизни»

Железнодорожное сообщение между КНР и Европой стало для многих стран дорогой надежды в борьбе с пандемией
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В 2020 году пандемия оказала огромное влияние на мир. После глобального распространения COVID-19 авиация и судоходство были вынуждены прекратить свою работу. Однако железнодорожное сообщение по линии Китай — Европа остановлено не было. Материалы для профилактики эпидемии доставлялись на другой конец евразийского континента. Таким образом железная дорога стала «каналом жизни» и путём борьбы с пандемией.

Глава компании «РЖД Терминал» Сергей Гришин добирается из своего офиса в Москве в логистический центр «Белый Раст», который находится в 30 км от города. Это первый проект сотрудничества в области логистической инфраструктуры между Китаем и Россией. В конце июля этого года сюда прибыл первый экспресс «Китай — Европа». В последние годы в рамках инициативы «Один пояс — один путь» поезда по маршруту Китай — Европа останавливались в Москве, что сделало её крупным транзитным узлом. Задача логистического центра «Белый Раст» — соединять эти поезда и осуществлять сбор и распределение грузов, транзит, таможенное оформление и другие услуги.

«Белый Раст» — первый из целой линии логистических центров. Теперь через него будут поставляться материалы для предотвращения эпидемии, которые будут сразу транспортироваться в соответствующие медицинские учреждения. Объём перевозок уже достиг 25 тыс. контейнеров.

Сейчас здесь готовится открытие склада для таможенного оформления, необходимого при получении товара на следующий день. Согласно плану, товарный поезд, отправляющийся из Суйфэньхэ, прибудет в логистический центр загруженным деталями, необходимыми китайской автомобильной компании для производства в России. Благодаря эффективной работе железнодорожного сообщения по линии Китай — Европа деловое сотрудничество между КНР и Россией не прекращается даже в условиях пандемии.

В ближайшие две-три недели Сергей Гришин планирует протестировать путь из Москвы в Европу через Калининград. Поезда, отправляющиеся из Калининграда, могут заезжать в Австрию, Словакию и другие европейские страны, образуя железнодорожный грузовой коридор по направлению Китай — Европа через логистический центр «Белый Раст».

Генеральный директор РЖД Олег Белозёров заявлял, что компания может достичь двух миллионов TEU в год и более при перевозке грузов между КНР и Европой. На фоне пандемии экспресс «Китай — Европа» стабильно работает как часть инициативы «Один пояс — один путь», вдохновляя своим примером производства в других странах. Это принесёт не только пользу странам, расположенным вдоль железнодорожной линии, но и восстановлению и развитию всей мировой экономики.

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